Ajax-Roma, PINTO: "Il futuro di Fonseca non dipende dall'Ajax, non capisco l'insistenza...Siamo uniti e concentrati"

Nel prepartita di Ajax-Roma, gara in scena alla Johan Cruijff Arena e valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il General Manager giallorosso Tiago Pinto. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Si parla del futuro di Fonseca: dipende da questa doppia sfida?

"Ovviamente no. Fonseca ha parlato del suo futuro dicendo che quello che conta è il presente. Siamo tutti concentrati su quello che dobbiamo fare per raggiungere i nostri obiettivi. Rispetto il vostro lavoro, ma in Italia ci sono tanti allenatori in scadenza e non capisco l'insistenza sul nome del mister. Siamo uniti e concentrati per vincere oggi e domenica e per ottenere ottimi risultati fino alla fine".

Per la sua filosofia, per aprire un ciclo serve stabilità alla guida tecnica?

"Per cambiare la mentalità serve una cosa semplice: vincere. Ieri, oggi e domani. Non solo le partite, ma bisogna essere tutti dotati nella Roma della mentalità per migliorare. Le vittorie aiutano. Stiamo lavorando su questo e, anche se al momento i risultati non sono ancora visibili, sono sicuro che in futuro saremo ripagati".