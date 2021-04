Ajax-Roma, PEDRO: «Mentalità giusta, dobbiamo continuare così»

Queste le dichiarazioni di Pedro Rodriguez Ledesma, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con l'Ajax:

PEDRO A SKY SPORT

Che partita è stata?

Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo commesso un errore nel primo tempo e abbiamo preso gol ma nel secondo tempo abbiamo giocato bene e abbiamo lottato tutti insieme come una squadra forte con una buona mentalitá e alla fine abbiamo vinto.

In Europa siete un’altra squadra

Tutte le partite sono diverse, stiamo giocando molto bene in Europa e dobbiamo continuare con questa mentalità lottando insieme. Il ritorno sarà molto difficile contro l’Ajax che è molto forte ma siamo molto contenti per il risultato di oggi

Cosa le è mancato in questa stagione?

Mi trovo bene, è vero che mi sono fermato per questi due infortuni ma adesso sono tornato con molta forza. Dobbiamo giocare tutti insieme, adesso mi trovo molto bene con la squadra e dobbiamo continuare così

Si trova molto bene anche con Fonseca?

Si si, Fonseca è un grandissimo allenatore e una bellissima persona, parliamo sempre di calcio e della partita per migliorare e per vincere e questo é buono per me e per la squadra