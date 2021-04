Ajax-Roma, PAU LOPEZ: «Grande risultato ma non è finita. Il rigore? Sentivo che Tadic avrebbe calciato centrale»

Queste le dichiarazioni di Pau Lopez, portiere della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con l'Ajax:

PAU LOPEZ A SKY SPORT

Secondo me abbiamo fatto bene quello che volevamo, il gol è eveitabile. Ma sono contento della vittoria, non è finita. All'Olimpico sarà durissima. Grande risultato e partita ma manca tanto. Nel primo tempo non hanno avuto tante occasioni, noi abbiamo fatto bene. Alla fine siamo riusciti a fare un risultato molto buono per la partita. Sono contento.

Il rigore di Tadic? Sapevo che spesso calciava al centro. Con Marco (Savorani, ndr) e tutti i portieri guardiamo i rigori. Sono rimasto fermo e questa volta ho avuto fortuna