Shakhtar Donetsk-Roma, CRISTANTE: «Bravi a gestire e chiudere la partita. Obiettivo andare avanti su due fronti»

Queste le dichiarazioni di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con lo Shakhtar Donetsk:

CRISTANTE A SKY SPORT

Prova coraggiosa e da squadra che sa stare nel calcio europeo.

Sì, siamo stati bravi a gestirla e nel secondo con gli spazi aperti a chiuderla definitivamente.

Roma squadra più europea?

Sappiamo che in Italia le squadre sono chiuse e preparate tatticamente, in Europa si cercano più spazi.

Domenica il Napoli...

Dobbiamo vincere, fare del nostro meglio e riscattarci subito dopo Parma.

Qual è la sensazione che andrete più avanti in Europa o in campionato?

L'obiettivo è fare entrambe, dobbiamo andare avanti il più possibile in Europa perché abbiamo dimostrato di saperci stare