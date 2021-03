Shakhtar Donetsk-Roma, CARLES PEREZ: "Brutto colpo il ko di Parma, ma stiamo bene. Posso dare di più"

Prima del fischio d'inizio di Shakhtar Donetsk-Roma, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, ha parlato ai microfoni dei cronisti il giallorosso Carles Perez. Le sue dichiarazioni:

CARLES PEREZ A SKY SPORT

Una grande partita all'andata, il pomeriggio di Parma ha rimesso in discussione il momento di forma della Roma. Che partita ti aspetti questa sera?

"La verità è che è stato un colpo brutto perdere a Parma, ma la squadra sta bene e siamo preparati. Abbiamo un 3-0 da difendere, ma siamo qui per fare la nostra partita e fare un gol".

Stai crescendo?

"È un mese che sto molto bene, in queste partite ho cercato di aiutare la squadra. Posso dare molto di più. Era da tempo che speravo di essere titolare e, come ho detto, sono qui per aiutare la squadra".