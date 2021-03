Shakhtar Donetsk-Roma, BORJA MAYORAL: «Sbagliato due partite ma continuiamo con questo atteggiamento»

Queste le dichiarazioni di Borja Mayoral, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con lo Shakhtar Donetsk:

BORJA MAYORAL A SKY SPORT

Ci volevano un paio di gol, ti danno morale? Che soddisfazione hai?

Molta, è stata una partita molto dura per noi. Sappiamo che lo Shakhtar gioca molto bene a calcio, abbiamo sofferto ma abbiamo passato il turno che è la cosa più importante di oggi.

C'è una Roma europea che gioca un calcio coraggioso, c'è difficoltà invece in Italia.

Sappiamo che ogni partita è diversa. Lo Shakhtar vuole giocare tutta la partita con la palla e noi dobbiamo difendere. Il calcio italiano è diverso, dobbiamo continuare così con questo atteggiamento. Ora pensiamo al Napoli.

Dopo il gol di stasera Fonseca non la rimetterà in panchina...

Mi fanno sempre la stessa domanda, è il mister che decide. Io lavoro per ogni partita che posso giocare. Oggi due gol e sono contento, ma devo continuare a lavorare fino alla fine