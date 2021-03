Roma-Shakhtar, SPINAZZOLA: "Dovremo stare attenti, loro forti e di qualità"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Shakhtar Donetsk, gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League, ha parlato ai microfoni dei cronisti l'esterno giallorosso Leonardo Spinazzola. Le sue dichiarazioni:

SPINAZZOLA A SKY SPORT

Fonseca ha detto che lo Shakhtar è forte in contropiede, quali misure serviranno?

"Dovremo stare attenti nelle marcature preventive, i nostri difensori devono stare sempre attenti e sul pezzo. Loro sono davvero forti, rapidissimi, hanno qualità".

Ci sono tre centravanti in squadra con caratteristiche differenti, per te che devi fare assist cambia qualcosa?

"No, conta far recapitare la palla giustamente. Tutti e tre sono giocatori fortissimi, chiunque giocherà ce la metterà tutta".

SPINAZZOLA A ROMA TV

La Roma ha superato lo stato di flessione...

"Flessione la trovo un parolone. Noi siamo sempre gli stessi, ci sta nel calcio perdere le partite, ma l'importante è avere un'identità. Noi abbiamo un'identità. Questa sera incontriamo una squadra forte e dobbiamo stare attenti".

La Roma è tra le squadre che possono arrivare in fondo, l'ha detto anche Castro...

"Non saprei, questo lo dirà il campo. È dura, ci sono squadre forti. Sappiamo cosa dobbiamo fare e ce la metteremo tutta".

Sullo Shakhtar....

"Lo abbiamo visto nei video. Ha messo in difficoltà sia Real Madrid sia Inter e questo è prova che è una grande squadra".