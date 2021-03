Roma-Shakhtar, PINTO: "Ottimo rapporto con Fonseca e con i Friedkin, la presenza della proprietà è importante"

In scena alle 21.00 all'Olimpico Roma-Shakhtar Dontesk, andata degli ottavi di finale di Europa League. Prima del match ha parlato ai cronisti il General Manager giallorosso Tiago Pinto. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

"La squadra arriva bene a questa sfida, con due vittorie difficili e importanti. È importante aver recuperato diversi giocatori che erano infortunati. Questo è importante per l'allenatore. Mkhitaryan? È un giocatore intelligente, può ricoprire diverse posizioni e interpreta bene le idee dell'allenatore. Ha terminato l'ultima partita in quella posizione. Sono qui da quasi tre mesi, il mio ruolo è quello di essere vicino all'allenatore e ai calciatori per mettere il gruppo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Ho stabilito un'ottima relazione con l'allenatore, questo ci aiuta nel lavoro quotidiano. È una relazione proficua anche con Dan e Ryan Friedkin. Stiamo lavorando non solo a livello di squadra, ma anche con gli altri dipartimenti. La presenza della proprietà è importante. Stiamo lavorando al meglio e prendendo le decisioni giuste per il futuro della Roma".

TIAGO PINTO A ROMA TV

Come arriva la Roma a questa sfida?

"La Roma arriva bene con due vittorie difficili, ma importanti per il campionato. Oggi è un'altra competizione, che richiede cose diverse e dobbiamo cambiare il chip. È estremamente importante aver recuperato diversi giocatori importanti, questo ci permette di elevare la qualità nel lavoro e offre al mister opzioni. Sappiamo che oggi sarà una gara difficile contro una squadra esperta. Siamo fiduciosi di ottenere un buon risultato".