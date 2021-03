Roma-Shakhtar Donetsk, EL SHAARAWY: «Grande prova di carattere ma non è finita»

Queste le dichiarazioni di Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con lo Shakhtar Donetsk

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Grande prova di maturità?

Sì, abbiamo mostrato grande carattere e determinazione. Il mister ci aveva detto che era una squadra tosta, siamo contenti. Non è finita, lì ci aspetta una partita tosta ma il risultato ci dà fiducia.

E' arrivato il gol...

Ci ho pensato tanto e l'ho desiderato, ma non ho avuto fretta di arrivarci. Con costanza, impegno e pazienza è arrivato il gol e sono soddisfatto.

L'Europeo parte da qui, siete 6 nazionali nella Roma. A Mancini saranno fischiate le orecchie...

E' un obiettivo di tutti, c'è entusiasmo e tanta determinazione da parte di tutti. Dobbiamo continuare così e con tanto impegno.

EL SHAARAWY A ROMA TV

Il suo primo gol dopo il ritorno è arrivato in una notte importante

Sì, una grande emozione e credo si sia visto anche dall'esultanza. Sono contento del gol e soprattutto della prestazione della squadra. Grande partita con grande attenzione. Una crescita importante.

I suoi gol non sono mai banali

Sì, il mister mi ha chiesto di entrare con grande concentrazione, cosa che ho fatto. E' successo in occasione del gol, ho puntato la porta convinto di fare male. Sono contento però anche della prestazione della squadra, per l'attenzione nella fase difensiva. Gran risultato. Laggiù ci aspetta un'altra partita difficile. Prima c'è il campionato, ma c'è speranza.

Percentuale di passare il turno? 60-40?

No, non credo. Come aveva detto il mister là sarà molto più difficile. Ci vorrà la stessa determinazione perché sappiamo come le partite possono cambiare in un minuto.

Il Faraone è tornato?

Il gol ti dà una carica in più, una spinta maggiore e quindi sono contento