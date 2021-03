Roma-Shakhtar Donetsk, Castro: "C'era un fallo sull'azione del gol di El Shaarawy. Il risultato è ingiusto la gara è stata equilibrata"

Lo Shakhtar Donetsk esce sconfitto con un netto 3-0 dalla trasferta all'Olimpico di Roma. La squadra di Castro non riesce a recuperare il gol di svantaggio del primo tempo di Lorenzo Pellegrini, e nella ripresa subisce le reti di El Shaarawy e Mancini. Al termine della gara è proprio il tecnico del club ucraino a presentarsi ai microfoni dei cronisti per commentare la gara. Queste le sue parole.

CASTRO IN CONFERENZA STAMPA

Quale momento di gioco è stato decisivo?

"Secondo me sono stati tutti decisivi. Al 73' abbiamo preso il secondo gol. Dopo la seconda rete loro la partita è cambiata, ma c'era un fallo sull'azione che porta alla rete di El Shaarawy".

Quali sono i rimpianti maggiori?

"Non aver finalizzato le occasioni più importanti avute, potevamo evitare di prendere tutti quei gol. Il risultato è ingiusto la gara è stata equilibrata".

Cosa è mancato in fase di costruzione?

"Loro difendevano con 5 difensori, dovevamo cercare maggiormente l'ampiezza. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma anche la Roma non ha costruito molte palle gol".