Roma-Shakhar Donetsk, VILLAR: «In Europa non si può sbagliare. A Roma sto benissimo, magari resto a lungo»

Queste le dichiarazioni di Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con lo Shakhtar Donetsk:

VILLAR A SKY SPORT

E' una eliminatoria, se sbagli vai a casa, qui non si può sbagliare come abbiamo fatto col Milan o con altre squadre. Li abbiamo studiati in video, penso che si sia visto.

Complimenti per la stagione, quanto ti senti migliorato e quanto cambia giocare senza Veretout?

Penso che si veda sul campo che sono un giocatore diverso, non troppo ancora, che era arrivato ragazzino. Quest'anno mi hanno dato la fiducia che serve per crescere. Se segnavo di anca qui (dopo aver rivisto le immagini dell'occasione nel primo tempo, ndr)... che sfortuna. Sono cresciuto tanto, ma non sono ancora arrivato al mio massimo livello e devo crescere. Giocare senza Veretout è diverso, non è un problema giocare in questi due ruoli. Nella mia breve carriera ho giocato da 6 e da 8. Posso giocare in entrambe le posizioni, non è problema per me.

VILLAR A ROMA TV

Vittoria e prestazione importanti

Sì, l'abbiamo preparata bene. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per noi, però avevamo visto come giocano. Sono forti, lo abbiamo visto anche nelle partite di Champions, ma l'abbiamo preparata bene e si è visto

Oggi vittoria contro una squadra importante che ha tradizione

Sì, al livello mentale possiamo cominciare da oggi a vincere le grandi partite. Vincere contro le grandi ti fa credere di essere grande a tua volta. Magari oggi è il giorno in cui ci mettiamo in testa che possiamo vincere con tutti perché secondo me il potenziale ce l'abbiamo.

Quanto ti senti cresciuto da quando sei a Roma?

Non potrei essere più felice, penso che questo sia molto importante. Mi sono trovato benissimo a Roma, i compagni mi aiutano sempre e da quando sono arrivato penso si veda che sono cresciuto tanto. Magari posso rimanere qui per tanti anni