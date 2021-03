Roma-Shakhar Donetsk, CRISTANTE: «La costanza non è mai mancata, stiamo crescendo. Qualificazione non decisa»

Queste le dichiarazioni di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con lo Shakhtar Donetsk:

CRISTANTE A ROMA TV

Grande serata che vi avvicina ai quarti

Sì, grande partita. L'abbiamo messa sulla strada giusta e nel secondo tempo l'abbiamo chiusa. Ma la qualificazione non è decisa anche se andiamo là con un ottimo risultato.

Lo Shakhtar in Europa ha un certo peso

E' una grande squadra. Lo ha dimostrato in questi anni. Siamo stati bravi e ora dobbiamo cercare di replicare in trasferta.

Spesso le critiche arrivano per i vostri alti e i vostri bassi, ma forse la vostra qualità migliore è la costanza

Stiamo facendo due ottimi percorsi, in campionato e in Europa League. Abbiamo sbagliato qualche partita ma la costanza non ci è mai mancata. Stiamo crescendo e stiamo portando avanti le competizioni nel modo giusto. Dobbiamo continuare su questa strada e lavorare

(CONTINUA)