Roma-Genoa, SMALLING: "Inizio di stagione frustrante per me, ora sto bene. Oggi contano solo i 3 punti"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Genoa, 26a giornata di campionato in programma alle 12.30 all'Olimpico, ha parlato il difensore giallorosso Chris Smalling. Le sue dichiarazioni:

SMALLING A ROMA TV

Come stai?

"È stato un inizio di stagione frustrante, non mi era mai capitato di avere così tanti infortuni. Ora sto bene, spero di potermi allenare con regolarità e di aiutare la squadra".

Fonseca ha detto che il calendario è compresso e questo non aiuta il recupero dei giocatori.

"Sì, la Roma è una squadra che vuole essere sempre in corsa in tutte le competizioni, ci sono molte partite e servono tutti i giocatori. Spero da qui in poi di essere sempre a disposizione".

Oggi sarà una battaglia, il Genoa è una formazione fisica.

"Sì, abbiamo visto diverse partite. È una squadra che pressa alto e che spinge forte sull'acceleratore. Dovremo essere concentrati dall'inizio alla fine, ciò che conta oggi sono i tre punti".

SMALLING A DAZN

"Il modulo non è un problema, se giochiamo a quattro posso giocare sia a destra sia a sinistra come quando giochiamo a tre. Perché molte volte il centrocampista si abbassa e noi ci muoviamo creando spazi, quindi mi sento bene in tutte le posizioni. Onestamente ora penso a tornare in campo e a giocare 90 minuti".