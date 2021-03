Roma-Genoa, Marchetti: "Il segreto è allenarsi al massimo" - Marroccu: "Oggi con aggressività, è l'unico modo per affrontare la Roma"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Genoa, anticipo delle 12,30 in scena all'Olimpico, ha parlato ai cronisti il rossoblù Federico Marchetti. Le sue dichiarazioni:

MARCHETTI A DAZN

"Più che difficoltà, devi sapere che l'allenamento è come una partita. Se ti alleni bene, quando sei chiamato in causa la condizione è buona. Se ti alleni al massimo, fai una vita sana, ti comporti come se dovessi giocare...questo è il segreto. Non ho più 20 anni, ma ne ho 38 e se sono ancora qui vuol dire che qualcosa so ancora fare".

A seguire è intervenuto il ds del Genoa, Francesco Marroccu a Dazn:

Fonseca ha detto di aspettarsi un Genoa aggressivo, sarà così?

"Sì, è l'unico modo per difendersi dal grande calcio che gioca la Roma".

Le assenze?

"Abbiamo una rosa numerosa con giocatori di valore, l'allenatore ha scelto come organizzare le tre partite a settimana ed è tutto sotto controllo".

Siete soddisfatti dei risulti?

"Non è tempo di bilanci, siamo proiettati a centrare l'obiettivo a maggio. La strada è lunga e giusta, ne siamo certi".