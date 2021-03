Parma-Roma, Tarozzi: «Non ci siamo fermati, nemmeno davanti a una squadra forte come quella di Fonseca»

Brusca frenata per la Roma: i giallorossi di Paulo Fonseca cadono in casa del Parma, che si impone per 2-0 grazie alle reti di Mihaila ed Hernani. Al termine del match Andrea Tarozzi, oggi responsabile tecnico dei ducali a causa della squalifica di D'Aversa. ha commentato la partita ai microfoni dei cronisti presenti all'Ennio Tardini. Queste le sue parole:

TAROZZI A DAZN

Oggi Parma di cuore.

"Mi permetto ma ho appena visto le immagini del presidente e il mister ci teneva a regalargli una vittoria, ci tenevo a dedicarla a lui, siamo felici che sia arrivata. La partita era difficile, siamo in un momento di crescita ma i risultati non arrivavano, oggi si è visto un Parma che ha raggiunto una condizione fisica, un'attenzione e una conoscenza delle idee del mister importante. Ora dobbiamo essere bravi a non fermarci e proseguire questo percorso, che sarebbe stato fantastico se non fosse che ci manca qualche punto da quando siamo arrivati"

La partita della svolta?

"Sicuramente, aspettavamo una partita del genere. Ma ce l'aspettavamo per un motivo, perché vediamo la crescita della squadra, nelle ultime partite a parte il 'braccino corto' nei finali abbiamo fatto sempre ottime prestazioni e lo abbiamo dimostrato anche oggi. E si è rivisto uno spirito che da un po' non si vedeva a Parma, quello del mister, che non si ferma davanti a nessuno, nemmeno davanti a una squadra forte come la Roma. Ma piedi per terra e non fermiamoci, questa vittoria deve darci motivazioni per una salvezza che sarebbe molto importante"

Prova solida anche in difesa, ora avete anche le alternative per la risalita.

"Crediamo tanto in questa squadra, il mister è tornato per questo e vede del potenziale. Il tempo è stato poco, abbiamo fatto 11 partite ma ci vuole tempo per lavorare. Ora siamo a buon punto e ci credono anche i tifosi, non a caso è stata una partita di sacrificio e di orgoglio, lo spirito è dovuto anche al fatto che i tifosi ci hanno fatto trovare un loro video prima della partita, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza come è sempre successo da quando siamo qui. Abbiamo fatto un cammino incredibile negli ultimi 4 anni e i tifosi saranno fondamentali, il loro attaccamento ci è servito. Era un video motivazionale, solo quello, non avendoli in curva hanno voluto dimostrarci di esserci vicini"

Ha parlato con D'Aversa?

"Non ci ho parlato ma era molto contento. Anche ai ragazzi serviva la vittoria, vediamo come si impegnano e il mister era contento di tutto questo".

TAROZZI A SKY SPORT

"È stata una vittoria importantissima per un percorso che stiamo portando avanti da quando siamo rientrati. È una vittoria che il mister ci teneva particolarmente a fare perché era un po’ che volevamo dedicarla al nostro presidente che si merita questo, ha una passione e un’attenzione nei particolari e ci sta sempre vicino. Ci abbiamo sempre creduto alla vittoria perché da quando siamo arrivati questa squadra ci sta venendo dietro benissimo negli allenamenti, ci manca qualche punto ma le prestazioni sono sempre state ottime, mancava un po’ di attenzione in più nei minuti finali. Oggi abbiamo avuto anche un supporto dei nostri tifosi che ci hanno mandato un video motivazionale che abbiamo fatto vedere un minuto prima di entrare in campo. Noi ci crediamo come ci credono loro e come ci crede tutto l’ambiente"

Come sta reagendo Bruno Alves che sembra messo da parte?

"Tutti stanno cercando di fare qualcosa di importante per raggiungere il nostro obiettivo. Bruno Alves é un esempio negli allenamenti ma anche in campo, oggi anche si é sentita la sua voce che aiutava i compagni. Abbiamo buone possibilitá con questo spirito, oggi è solo una tappa ma il bello deve ancora venire"