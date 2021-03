Parma-Roma, Pellè: "Le partite non sono mai facili però bisogna essere convinti. Cercheremo di essere concentrati fino alla fine"

Il Parma di D'Aversa chiude in vantaggio la prima frazione di gioco contro la Roma. Al duplice fischio del direttore di gara è Graziano Pellè, attaccante della squadra crociata, a presentarsi ai microfoni dei cronisti per commentare i primi quarantacinque minuti. Queste le sue parole.

PELLÈ A DAZN

Come ti stai trovando con i tuoi giovani compagni lì davanti?

Sono ragazzi volenterosi, hanno tanta qualità e ovviamente hanno bisogno di tempo. Però questo è un momento particolare per noi, dobbiamo essere subito pronti, non c'è tempo per noi. Quindi stanno facendo bene.

Cosa non deve mancare nel secondo tempo per vincere la gara?

Ci è successo già un paio di volte di essere rimontati, ovviamente le partite non sono mai facili però bisogna essere convinti. È un periodo in cui bisogna essere sempre concentrati e cercheremo di esserlo fino alla fine.