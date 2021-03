Parma-Roma, PEDRO: "Gara difficile, dobbiamo lottare. Con Fonseca buon rapporto, sono cose di campo"

Prima del fischio d'inizio di Parma-Roma, 27a giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il giallorosso Pedro. Le sue dichiarazioni:

PEDRO A ROMA TV

Sarai in campo, a che punto sei?

"Per me è sempre importante stare in campo ed aiutare la squadra. Sono contento. Sarà difficile, ma è una buona opportunità per fare altri punti".

È una partita insidiosa, come bisogna affrontarla?

"Sì, sarà molto difficile perché il Parma gioca con due linee strette ed è veloce in contropiede. Dobbiamo essere concentrati durante tutta la partita, lottare tutti insieme come una buona squadra e cercare punti".

A inizio stagione hai detto: "Non ci poniamo obiettivi". Questo è un momento decisivo...

"Mancano ancora due mesi per il finale di stagione, ma dobbiamo continuare così con questa buona striscia di risultati. Poi vediamo dove saremo a fine stagione".

PEDRO A DAZN

Come stai?

"Sì, mi trovo bene. Giocare partite di seguito mi aiuta. La squadra è in un buon momento di forma e dobbiamo continuare così".

Com'è il rapporto con Fonseca? Vi abbiamo visto parlare la scorsa volta...

"Bene, sono cose di calcio e che restano dentro al campo. Non è un problema per me né per lui. Voglio solo aiutare la squadra e lui lo sa".