Parma-Roma, PAU LOPEZ: «Non è stata la solita Roma, ko meritato. Dobbiamo solo chiedere scusa»

Queste le dichiarazioni di Pau Lopez, portiere della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Parma:

PAU LOPEZ A DAZN

Roma meno bella, cosa è mancato oggi? Fonseca ha parlato di un problema di concentrazione

Ha ragione il mister, nel primo tempo siamo stati troppo lenti, la palla non circolava velocemente e abbiamo preso un gol evitabile. Poi la partita è diventata un'altra. Dopo un gol le partite cambiano, nelle ultime siamo stati bravi a segnare per primi, stavolta abbiamo incassato un gol subito e la partita è diventata diversa. Sinceramente però si vedeva la Roma non è stata la squadra delle ultime partita

Vede comunque una crescita quest'anno?

Si, siamo migliorati. Ma le sensazioni non sono buone, è difficile dire qualcosa di positivo oggi, i punti di oggi erano importanti, tante squadre sono in lizza per il quarto posto e non possiamo perdere punti così. Ma questo è il calcio, fa parte del gioco, si sa che sono cose che possono succedere. Sinceramente abbiamo meritato di perdere, ora pensiamo alle altre partite prima della sosta che sono molto importanti.

Fonseca non vi ha parlato nello spogliatoio

È bello che il mister non abbia detto nulla, ma non l’ha fatto quasi nessuno. Non abbiamo fatto la partita che pensavamo di fare, sappiamo di aver sbagliato, magari oggi non è il momento di dire qualcosa se non chiedere scusa, erano 3 punti importanti. Ma come dicevo mancano 2 partite prima della sosta, dobbiamo andare a Kiev non sarà facile, se la pensiamo così sbaglieremo sicuro. Per il Napoli non ci sono parole, quella sarà una finale e poi mancheranno altre 10 partite che ci diranno dove finirà la Roma.