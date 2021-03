Parma-Roma, Karamoh: "Crediamo nella salvezza" - Carli: "Dobbiamo fare una partita coraggiosa"

Altre voci prima del match: questa volta sponda Parma. L'attaccante dei crociati, Karamoh, ha parlato ai cronisti prima del fischio d'inizio di Parma-Roma. Le sue dichiarazioni:

KARAMOH A DAZN

L'allenatore ti sta dando fiducia, ti stai trovando bene?

"Sì, tutti gli attaccanti stanno bene. Oggi vogliamo fare di più, l'importante è non subire gol all'ultimo momento come l'altra volta".

Com'è l'umore nello spogliatoio? Credete alla salvezza?

"Sì, tutti ci alleniamo tutti i giorni per fare di più".

A Dazn, in seguito, è intervenuto anche il ds Marcello Carli:

"Dobbiamo solo pensare di dare il massimo e cercare di fare una partita coraggiosa perché questa squadra ha la classifica che si merita, ma nelle potenzialità ha valori diversi".

Quanto è complicato lavorare con i giovani quando i risultati non arrivano?

"Non c'entra giovani o vecchi. I risultati di queste ultime partite dimostrano che questa squadra ha un pizzico di preoccupazione. Quello che è successo ieri ci deve insegnare a non commettere lo stesso errore oggi. Dobbiamo pensare di fare una partita al massimo delle nostre possibilità".

Obiettivo salvezza?

"Credo sia una banalità. È facile dirlo, lo ottieni se fa un bel riscaldamento, una bella partita e domani fai un buon allenamento. Solo così speri di salvarti".