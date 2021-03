Parma-Roma, Hernani: «Abbiamo lavorato tanto in settimana, eravamo convinti di vincere»

Triplice fischio su Parma-Roma: i ducali si impongono sui giallorossi con il punteggio di 2-0, reti di Mihaila al 9' e Hernani al 55'. Al termine del match ha rilasciato le consuete dichiarazioni ai cronisti presenti proprio l'autore del secondo gol della squadra di D'Aversa. Queste le sue parole:

HERNANI A DAZN

Da un po' non si vinceva, com'è la sensazione?

Bellissima, abbiamo lavorato tanto in settimana, anche in quella precedente. Abbiamo giocato bene a Firenze ma non abbiamo vinto, la vittoria di oggi è frutto di tutto il lavoro che abbiamo fatto, speriamo che ora la situazione migliori

Non avevate pura di subire?

No, eravamo convinti di vincere, a Firenze ci è mancata la concentrazione ma oggi no, mai pensato di poter prendere 2 gol

I giovani si sono integrati bene, la squadra è unita.

Certo, è così, i ragazzi ascoltano tanto il mister e noi più vecchi, una squadra si fa cosi

Infortuni e sfortuna, ma credete nella salvezza?

Si, ragioniamo partita per partita ma è quello il nostro obiettivo