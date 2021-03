Parma-Roma, Brugman: «Sapevamo che la loro difesa alta avrebbe sofferto la profondità»

Al termine di Parma-Roma, vinta dai ducali con il punteggio di 2-0, Gaston Brugman ha rilasciato le consuete dichiarazioni del post partita ai microfoni dei cronisti presenti al Tardini. Queste le parole del centrocampista:

BRUGMAN A DAZN

Hernani ci ha parlato dell'aiuto che date ai giovani.

C'è un bel mix, i più anziano consigliano i più giovani che sono bravi a seguirli.

Come è possibile che abbiate così pochi punti?

Non guardiamo la classifica, con D'Aversa stiamo facendo un campionato a parte, ci ha messo in testa l'idea di fare più punti possibili. Siamo un po' indietro ma l'atteggiamento ci dà la forza per continuare a lottare. Prima abbiamo avuto difficoltà, non tanto nel gioco ma nei risultati.

Il video che vi hanno mandato i tifosi?

Ci hanno mandato questo messaggio che ci ha caricato molto, la vittoria è dedicata a loro. Ci mancano negli stadi, speriamo di tornare a rivederli sugli spalti.

Come attaccare la Roma, avevate preparato la mossa di andare in profondità dietro i loro centrali?

Si, sapevamo che la loro difesa era troppo alta e con una palla messa alle loro spalle sarebbero andati in difficoltà, anche perchè in attacco avevamo due giocatori veloci. È stata una mossa preparata così