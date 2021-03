Fiorentina-Roma, SPINAZZOLA: «Ci abbiamo creduto fino alla fine. Mi sarei mangiato le mani per l'autogol...»

Queste le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con la Fiorentina:

SPINAZZOLA A ROMA TV

Hai fatto un gol fantastico e un autogol di stanchezza...

E' stato importante segnare per aprire la partita, nel primo tempo avevamo difficoltà a trovare soluzioni in attacco. Poi è arrivato l'autogol, non so come l'ho presa... menomale che abbiamo vinto altrimenti mi sarei mangiato le mani

Quando avete vinto la gara?

Ci abbiamo creduto fino alla fine e ci ha detto anche bene. Quando ci credi i gol arrivano

Avevi capito che il gol di Diawara era regolare?

No, penso fosse questione di millimetri

Come ti è venuto in mente di andare a tirare sul primo palo al volo?

Mi sono fidato delle qualità di Mancini (ride, ndr). Sapevo che poteva trovarmi perfettamente e l'ha fatto, ha fatto tutto lui.

Forse dovresti provarci più spesso...

Il mister e lo staff me lo dicono spesso. Devo migliorare, sennò non si spiega perché ho così pochi gol in carriera. Lavoro sempre per migliorare le mie lacune.