Fiorentina-Roma, Prandelli: "Non meritavamo di perdere. Stasera abbiamo dimostrato di avere grande determinazione contro una grande squadra"

La Fiorentina esce sconfitta dalla gara casalinga contro la Roma per 2-1. La squadra viola era andata sotto a causa di un gol di Spinazzola, riuscendo a pareggiare proprio grazie a un'autorete dello stesso terzino. Alla fine però il gol di Diawara ha regalato i tre punti ai giallorossi. Al termine della gara è proprio il tecnico della Fiorentina Prandelli a presentarsi ai microfoni dei cronisti per commentare la gara.

PRANDELLI A SKY SPORT

Un ricordo per Astori...

È impossibile non ricordare un uomo che ha sempre dimostrato grande serietá e capacità di aggregare, un leader silenzioso e una persona straordinaria. A Firenze l’ultima volta che l’ho incontrato si è fermato è sceso dalla macchina e mi ha fatto vedere la bambina. Il ricordo è ancora vivo.

Sulla partita, un altro gol preso nel finale oggi...

Abbiamo preso ancora un gol per un millimetro, abbiamo fatto una partita gagliarda, vera che non meritavamo di perdere. Un primo tempo molto combattuto, nel secondo tempo era più aperta, ma affrontavamo una squadra ricca di qualità. E’ chiaro che negli ultimi minuti devi avere più attenzione e determinazione in area di rigore. Questa è la terza partita che non meritavamo di perdere, ma non dobbiamo piangerci addosso e pensare invece alle prossime due partite. Stasera abbiamo dimostrato di avere grande determinazione contro una grande squadra, ora dobbiamo prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo perso Igor e Castrovilli per infortunio, anche Pulgar mi ha chiesto il cambio ma ho dovuto togliere Ribery perchè era stanco.

Si aspettava di più da Kokorin?

Bisogna avere molta pazienza, lui si deve integrare e capire il calcio italiano e conoscere i compagni, in questo momento Kouame ha avuto un problema e il cambio era d’obbligo.

I giocatori sono troppo discontinui?

L'argomento è lungo. Ora devo cercare di tirare fuori il meglio dai giocatori, metterli bene in campo. Sono ottimista, questa squadra può dare di più. Dobbiamo prima lottare, poi pensare alla qualità. i giocatori devono prima lottare da operai, poi mettere qualità.

PRANDELLI IN CONFERENZA STAMPA