Prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Roma, 25a giornata di campionato in programma al "Franchi", è intervenuto ai microfoni dei cronisti il difensore giallorosso Marash Kumbulla. Le sue dichiarazioni:

KUMBULLA A SKY SPORT

"Oggi dobbiamo dare tutti una risposta in generale dopo il Milan. Come ha detto il mister, come organizzazione siamo stati abbastanza bravi, ma abbiamo subìto gol su palla in uscita. Dobbiamo migliorare su tutto e soprattutto su questo".