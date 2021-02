Roma-Milan, PINTO: "La squadra deve affrontare ogni partita come fosse una finale. Peccato per l'infortunio di Dzeko"

Prima del big match di scena all'Olimpico tra Roma e Milan, ha parlato ai microfoni dei cronisti il General Manager giallorosso Tiago Pinto. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

È un'occasione questa sera per il salto di qualità?

"Non parlo bene italiano, mi scuso e sto imparando. La Roma deve affrontare tutte le partite come fossero finali. La nostra mentalità è questa, cerchiamo di conquistare sempre i tre punti. È evidente che analizziamo i risultati degli avversari, ma il nostro focus deve essere sulla nostra squadra. Sono fiducioso che oggi sarà così e faremo bene".

Che idea ha di Mayoral?

"Borja sta disputando un'ottima stagione, ha fatto 11 gol e 6 assist se la memoria non mi inganna, ha dato sempre buone risposte e sono sicuro che oggi farà di tutto per fare una buona partita. È un peccato l'infortunio di Edin (Dzeko, ndr), sta lavorando per tornare il prima possibile e sono sicuro che sarà importante per la squadra da qui alla fine della stagione".