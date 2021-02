Roma-Milan, Maldini: "Romagnoli non è contento per la panchina. Ibrahimovic? Non si farà influenzare da Sanremo"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Milan, posticipo della 24a giornata di campionato, ha parlato ai cronisti il dirigente rossonero Paolo Maldini. Le sue dichiarazioni:

PAOLO MALDINI A SKY SPORT

Su Tomori

"Ho la fortuna di lavorare in un club che quando chiama fa effetto sui giocatori. È un club storico. Tomori ha caratteristiche particolari, di velocità, quindi era un possibile rinforzo per il finale di stagione".

Sulla scelta tecnica di Romagnoli in panchina: saltare un match per scelta tecnica può pesare di più per chi porta la fascia di capitano?

"Sicuramente non è contento, si è fatta rotazione per tutti i giocatori. Se il Milan ha 17 punti in più rispetto alla scorsa stagione ed è secondo, lo dobbiamo ai giocatori che ad oggi hanno giocato tutte le partite, anche Alessio è tra questi".

Che partita si aspetta da Ibrahimovic?

"Al di là che ci sia Sanremo, tutti quelli che hanno Ibra si aspettano da lui una grande partita. Non penso si faccia influenzare più di tanto da una settimana particolare, non lo nascondiamo".

Ha detto le stesse cose ai giocatori o ha dovuto consolare qualcuno?

"Ho pensato se parlare alla squadra e poi mi sono chiesto: cosa posso chiedere di più alla squadra? Per diventare grandi ci vuole tempo, non siamo il Bayern Monaco o il Manchester City, ma siamo meglio di quello che ci si aspettava ad inizio stagione. C'è poco di più da chiedere a questi ragazzi. L'energia è cambiata, è fisiologico, ma non c'è stata nessuna necessità di parlare alla squadra a parte qualche colloquio personale".

Ci sono discorsi in corso per il riscatto di Tomori? Passi in avanti per i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu?

"Su Tomori c'è un diritto di riscatto che è alto e valuteremo. Per i tre in scadenza, inserisco anche Ibra, abbiamo colloqui non dico giornalieri, ma settimanali. Non ci sono grandi novità da raccontare in questo momento".

Seguirà Ibra a Sanremo?

"È un grande professionista. L'anno scorso abbiamo tardato con il rinnovo e lui ci aveva detto che aveva già un impegno, non ci ha detto cosa. Ci troviamo di fronte a un club e a un professionista serio".