Roma-Milan, CRISTANTE: “Siamo partiti male, non ci sono scuse. Arbitro? Quello che ci ha dato più fastidio è stato l’atteggiamento”

Al termine di Roma-Milan, finita 2-1 per i rossoneri, è intervenuto ai microfoni Bryan Cristante. Queste le sue parole:

CRISTANTE A SKY SPORT

Vuoi aggiungere qualcosa sull'episodio di Mkhitaryan?

Il nostro è calcio di rigore, penso si veda. C'è il Var, secondo me bisogna andare a vederlo come nel caso del rigore per il Milan.

Avete subito tanto l'aggressività del Milan, perché non siete stati organizzati?

Siamo partiti male, non c'è niente da dire e non ci sono scuse, dovevamo partire concentrati e cattivi subito. Basta.

Mi sembra che abbiate un centrocampo leggero...

Qualcosa sbagliamo contro le grandi, ma non tutte le partite sono uguali. Abbiamo fatto due brutte partite in passato con Atalanta e Lazio, oggi col Milan tranne i 20 minuti iniziali nel secondo tempo siamo riusciti a metterla bene. Abbiamo preso gol da soli nel secondo tempo, poi è difficile recuperare.

CRISTANTE A ROMA TV

L'approccio forse non era quello che avevate pensato

Sì sicuramente non siamo entrati bene, tanti errori dietro e abbiamo preso il gol. Siamo riusciti a rimetterla in piedi nel secondo tempo, ma poi degli episodi ci hanno penalizzato. Abbiamo sbagliato noi sul secondo gol e poi è difficile recuperare queste partite.

Cosa vi ha detto Guida sugli episodi?

Niente, abbiamo provato a chiedere e le spiegazioni sono state davvero poche. Quello che ci ha dato più fastidio è stato l'atteggiamento. Se c'è il VAR bisogna usarlo.

In questo momento una sconfitta con una big pesa di più?

Non credo. E' importante giocarsela una partita. Meglio perdere così che sbagliare la partita completamente e andare a casa magari con un 3-0. Oggi a parte i primi 25' ce la siamo giocata