Roma-Young Boys, Soane: "Non siamo riusciti a tenere il vantaggio, sulla distanza si è vista la qualità delle due squadre"

La Roma si impone per 3-1 in casa contro lo Young Boys. Al termine della gara per commentare la prestazione della squadra svizzera si è presentato ai microfoni dei cronisti il tecnico Gerardo Seoane. Queste le sue parole.

SOANE A ROMA TV

Per noi era chiaro che per fare il risultato nelle due gare con la Roma bisognava essere perfetti. Abbiamo dovuto difendere più di quello che volevamo, si è vista la differenza di qualità nella rosa. La vittoria della Roma è meritata ma questa non era la partita in cui eravamo obbligati a fare punti. È stata una buona opportunità per vedere con i nostri giocatori cosa ci manca per arrivare al top.

SOANE IN CONFERENZA STAMPA

Sulla partita...

“Sapevamo che era una squadra molto dura contro la prima del gruppo. Non siamo riusciti a tenere il vantaggio, sulla distanza si è vista la qualità delle due squadre. Ci serviva una partita perfetta, ma la Roma ha meritato”.

Sul prossimo match...

“Per noi la situazione del gruppo è positiva. Con una vittoria in casa con il Cluj passiamo. Passeremmo anche con il pareggio, ma è meglio vincere perché sarebbe molto importante per il club”.