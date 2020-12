Roma-Young Boys, CARLES PEREZ: "Napoli? Può capitare una serata storta, vogliamo riscattarci"

Nel prepartita di Roma-Young Boys, quinta giornata della fase a gironi di Europa League in programma all'Olimpico, è intervenuto il giallorosso Carles Perez. Le sue dichiarazioni:

CARLES PEREZ A SKY SPORT

Ripartire dopo la dura sconfitta di Napoli: la squadra è pronta?

"Sì, ne abbiamo parlato col mister tutti insieme in gruppo. Dobbiamo migliorare, vogliamo riscattarci a partire da questa sera".

Qual è il tuo punto di vista sulla squadra?

"Siamo in un buon momento. Si può perdere una partita e può capitare una serata storta, ma l'atteggiamento è lo stesso e stiamo lavorando per mantenerci nelle posizioni di vertice".

E su Carles Perez?

"Un po' come per qualsiasi giocatore posso dare di più. Sono qui, voglio sfruttare le occasioni che il mister mi dà e mi darà. Voglio dare il mio contributo per vincere questa sera".

CARLES PEREZ A ROMA TV

Come stai fisicamente e quanto è migliorata la tua condizione fisica?

"Non è stato un periodo facile tra Covid e l'infortunio, adesso sto bene e tocca a me dimostrare quello che valgo".

È un momento particolare per la squadra e una settimana importante...

"Ne abbiamo parlato con la squadra. Sappiamo che tutte le partite sono importanti, a maggior ragione questa sera dopo la sconfitta pesante di Napoli. Anche il match col Sassuolo sarà importante".

La Roma ha dimostrato di essere una squadra diversa da quella di Napoli...

"La squadra è migliorata molto dallo scorso anno, sono arrivati anche dei rinforzi importanti. Siamo contenti e soddisfatti di quanto fatto finora, ora l'importante è voltare pagina".