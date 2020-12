Roma-Young Boys, CALAFIORI: “Emozione indescrivibile, mi è venuto spontaneo baciare la maglia. Una dedica speciale al mio amico Daniele De Rossi”

Queste le parole del terzino della Roma Riccardo Calafiori al termine della vittoria per 3-1 contro lo Young Boys che vale la qualificazione ai sedicesimi di Europa League per i giallorossi

CALAFIORI A SKY SPORT

Il primo gol stupendo, dicono che non si dimentica mai. Sei d'accordo?

Sì, non so da quanto lo sognavo. Era difficile immaginarlo più bello. Emozione grandissima. Col pubblico sarebbe stato meglio, ma mi accontento.

Ci racconti questi due anni dopo l'infortunio?

E' stato il periodo più difficile, ma adesso anche il più bello della mia vita. Ho fatto cose difficili che sono riuscito a completare. Ho coronato il mio sogno. Ho finito quel percorso ed ho iniziato questo.

CALAFIORI A ROMA TV

Ti hanno tolto un gol l'anno scorso a Torino, è arrivato oggi...

Quello era altrettanto bello ma non era veritiero perchè era col destro (ride, ndr). Sono contentissimo e spero di continuare così

Hai baciato la maglia...

Mi viene spontaneo da quando sono piccolo per l'attaccamento che ho. Difficile spiegare le emozioni che ho. Una cosa indescrivibile

Vuoi fare una dedica?

Ne avrei tante... Alla mia famiglia, al mio amico Daniele De Rossi e alla mia ragazza