Roma-Torino, VERETOUT: "Granata in difficoltà, ma sarà difficile. Serve l'atteggiamento perfetto"

Nel prepartita di Roma-Torino, 12a giornata di campionato, ha parlato ai microfoni dei cronisti il centrocampista giallorosso, Jordan Veretout. Le sue dichiarazioni:

VERETOUT A ROMA TV

Come stai?

"Mi sento molto bene, ho recuperato da questo piccolo infortunio e mi sento molto bene".

La Roma sta migliorando...

"Sì, venivamo da due partite senza vincere e col Bologna volevamo tornare a vincere. Abbiamo fatto un'ottima partita, ma il Bologna è il passato. Oggi sarà difficile".

Oggi c'è la possibilità per la Roma di salire in classifica...

"Pensiamo solo a noi, al nostro gioco. Sappiamo che il Torino è in difficoltà, ma ha tanta qualità e dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo giocare con l'atteggiamento perfetto perché sarà molto difficile".

VERETOUT A SKY SPORT

Cosa vi ha insegnato la sconfitta col Torino di gennaio?

"Adesso è un'altra stagione e oggi vogliamo vincere".

Villar?

"E' un buon calciatore, che deve ancora crescere ma quello che fa sul campo è un bene per la squadra. Abbiamo tutti fiducia in Gonzalo, è importante per noi".