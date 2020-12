Roma-Torino, SMALLING: «Quest'anno ci crediamo di più. Obiettivo quarto posto ma non ci poniamo limiti»

Queste le dichiarazioni di Chris Smalling, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Torino

SMALLING A SKY SPORT

Solo una sconfitta per la Roma nelle ultime 20. State crescendo molto?

Abbiamo cambiato molto e abbiamo avuto una rivoluzione, questa ha portato a una trasformazione in positivo della squadra

Una differenza tra quest’anno e lo scorso anno?

Ci crediamo molto di più e abbiamo avuto molto più tempo per conoscerci

Firmeresti per il quarto posto o pensi più in grande?

Puntiamo alle prime quattro ma non ci poniamo limiti e cerchiamo di batterci per arrivare al vertice

SMALLING A ROMA TV

Partita importante della Roma. Come hai trovato la squadra, in crescita?

Sapevamo i risultati delle gare di ieri, sapevamo che avevamo una buona occasione per accorciare le distanze. Sono contento di essere tornato, è stata una lunga attesa e spero di aiutare la squadra che è in un ottimo stato di forma.

Come sta la gamba?

Mi sento bene fisicamente, ho lavorato duramente e peccato per questa battuta d'arresto. Finalmente stasera ho giocato i primi 90' della stagione, ho voglia di recuperare il tempo perduto e di aiutare la squadra dove ognuno si assume le responsabilità.

A cosa è dovuto il calo degli ultimi 20'?

Sapevamo di affrontare una buona squadra, a dispetto della loro classifica. E' vero che ci è voluto un quarto d'ora per imporci, ma nel complesso per larghi tratti abbiamo controllato bene la gara. C'è delusione per il gol preso, li abbiamo fatti rientrare in partita. Per festeggiare questo bel momento sarebbe stato meglio mantenere la porta inviolata.

Quanto vuoi imparare l'italiano?

Ho molta voglia. Dopo Natale il mio proposito per il nuovo anno è di apprendere la lingua.