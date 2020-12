Roma-Torino, Rodriguez: "Non mi piace il ritiro" - Vagnati: "Niente alibi, ne usciremo"

Prima del match tra Roma e Torino, gara in programma all'Olimpico alle 20.45 che chiude la 12a giornata di campionato, ha parlato ai cronisti il difensore granata, Ricardo Rodriguez. Le sue dichiarazioni:

RODRIGUEZ A SKY SPORT

Il ritiro?

"Devo essere sincero: ai giocatori non piace il ritiro. A me non piace".

Che partita ti aspetti?

"Tutti i giocatori della Roma sono forti. Giocano un bel calcio e hanno vinto tante partite. Per noi è una partita importante, sappiamo che è difficile ma possiamo fare tutto".

Dopo Rodriguez, ha parlato anche il ds del Torino, Davide Vagnati:

Tanti cambi di formazione questa sera...

"Si parla sempre di gruppo. Nei momenti di difficoltà deve uscire. Abbiamo tante partite, ne avremo due a breve quindi devono essere tutti pronti. Speriamo che questi ragazzi che si allenano tutta la settimana ci diano delle soddisfazioni".

Come sta vivendo il momento Giampaolo?

"Con grande dispiacere ma con rispetto di quello che abbiamo fatto: se abbiamo questi punti, significa che lo meritiamo. Senza alibi, dobbiamo cambiare passo e sono convinto che ne usciremo".

Vi siete confrontati con Giampaolo in queste scelte?

"Il confronto è quotidiano, lo stimo e penso sia reciproco. Lo ritengo un grande allenatore uomo e conoscitore di calcio. Deve fare lui la formazione, altrimenti non ci sarebbe fiducia".

Cosa succede con Sirigu?

"Niente, non c'è nessun problema. E' una scelta tecnica del mister. Milinkovic-Savic ha grande potenziale. Per superare i periodi di difficoltà serve il gruppo".

Possibilità di addio di Sirigu a gennaio?

"Non voglio parlare troppo di Salvatore, sembra un caso che non è. Tiene al Torino. Uno deve rimanere in maglia granata perché vuole. La parola d'ordine è cercare costruire qualcosa per il futuro".

Come i giocatori hanno preso il ritiro?

"Vuol dire che sono arrivato al punto giusto. E' evidente che qualcosa bisogna fare. Non credo ai ritiri, a Ferrara non facevamo neanche i ritiri prepartita. Ma ci sono momenti in cui bisogna responsabilizzarsi, questo era un modo e l'abbiamo perseguito".

Gojak in che posizione gioca?

"Metterei più Meite davanti alla difesa".