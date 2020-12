Roma-Torino, MANCINI: "Sto bene. Sappiamo il valore dei granata, non guardiamo la classifica"

Prima del fischio d'inizio tra Roma e Torino, che chiude la 12a giornata di campionato, è intervenuto a microfoni dei cronisti il difensore giallorosso, Gianluca Mancini. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A SKY SPORT

"Ho avuto questo problema all'adduttore, magari ho stretto i denti prima ma la condizione è buona. Mi sono allenato bene quando stavo fermo e sono pronto".

Quali sono i rischi di questa sera?

"Non bisogna guardare la classifica, sappiamo il valore della rosa del Torino. E' in un momento di difficoltà, ma la affrontiamo come fosse al top. E' una squadra forte e merita rispetto".