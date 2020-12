Roma-Sassuolo, Pegolo: "Siamo contenti perché abbiamo fatto un'ottima partita, è un buon punto"

Il Sassuolo pareggia in trasferta sul campo della Roma per 0-0. I neroverdi di De Zerbi non sono riusciti a portare a casa la vittoria, nonostante più di 45 minuti giocati con l'uomo in più. Al termine della gara per commentare la prestazioe della squadra si è presentato ai microfoni dei cronisti Gianluca Pegolo, estremo difensore del Sassuolo. Queste le sue parole.

PEGOLO A SKY SPORT

"La parata più difficile è stata su Dzeko nel secondo tempo. Siamo contenti perché abbiamo fatto un'ottima partita, di attenzione, perché con la Roma in 10 avevamo paura delle ripartenze, magari l'anno scorso queste gare le perdevamo. Siamo stati più cauti, potevamo fare di più è vero, potevamo osare di più ma è un buon punto".

Come fai a rimanere in forma?

"Finché c'ho voglia, sto bene e me lo permettono vado avanti. Siamo un bel gruppo con Magnanelli e Peluso, si è creato un bel giochino".

Dove può arrivare questo Sassuolo?

"Non lo sappiamo nemmeno noi dove possiamo arrivare, il potenziale è altissimo. E' il mio ottavo anno qui, potrebbe essere anche l'anno - toccandoci - di un'annata speciale. Non ci poniamo obiettivi ma cerchiamo di costruire tutto settimana dopo settimana".