Roma-Sassuolo, Locatelli: "Ci dovevamo credere di più, ma torniamo a casa con un punto importante"

Il Sassuolo non va oltre lo 0-0 in trasferta sul campo della Roma. Al termine della gara per commentare la prestazione dei neroverdi, si è presentato ai microfoni dei cronisti il giovane talento Manuel Locatelli. Queste le sue parole.

LOCATELLI A SKY SPORT

"Ci dovevamo credere di più perché poi la Roma è rimasta in 10 ma usciamo da Roma con un punto ed è importante anche questo perché potevamo perderla nelle ripartenze ma la squadra c'è".

Cosa è mancato?

"Quando arriviamo in zona gol dobbiamo essere più concreti perché dobbiamo fare gol, bisogna avere più cattiveria sottoporta".

La sfida con Pellegrini in chiave Europeo?

"Lorenzo è un grande giocatore, è un bravo giocatore ed è sempre bello confrontarsi con giocatori del genere. L'Europeo è un sogno ma passa tutto dal lavoro col Sassuolo".