Roma-Sassuolo, KUMBULLA: "Sto bene. Napoli? Solo un errore"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Sassuolo, 10a giornata di campionato, ha parlato ai microfoni dei cronisti il difensore giallorosso Max Kumbulla, oggi al ritorno dal 1'. Le sue dichiarazioni:

KUMBULLA A ROMA TV

Come stai?

"Sto bene, ho recuperato in questa settimana per fortuna. Ho messo una settimana di lavoro nelle gambe e mi sento già molto meglio".

Dopo il ko col Napoli c'è stata una risposta in Europa League...

"Come ha detto il mister, siamo solo inciampati in una partita, in Europa League abbiamo dimostrato che Napoli è stato solo un errore".

Oggi gara difficile col Sassuolo...

"Il Sassuolo sta dimostrando, già dall'anno scorso, che è una grande squadra. Daremo il massimo e cercheremo di portare a casa i 3 punti".

KUMBULLA A SKY SPORT

"Dobbiamo affrontarli tutti insieme con concentrazione e determinazione senza lasciare spazi al Sassuolo".