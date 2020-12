Queste le dichiarazioni di Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Cagliari.

VILLAR A ROMA TV

Ottima prestazione e 3 punti, il miglior modo per ripartire

Sì, oggi era importante dopo l'ultima sconfitta. Avevamo un po' di pressione ma abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo fatto ciò di cui c'era bisogno per vincere soffrendo un po' per il rigore che ho causato. Ma la cosa importante era vincere

(continua)