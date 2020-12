Queste le dichiarazioni di Jordan Veretout, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa all'intervallo del match con il Cagliari:

VERETOUT A DAZN

Serviva una reazione dopo Bergamo, c'è stata. Vi confermate con grandi numeri, 7 gol nel primo quarto d'ora.

Vogliamo vincere, abbiamo fatto un buon primo tempo, continueremo a pressare alti ma dobbiamo stare attenti, lo abbiamo visto domenica che si gioca in 90 minuti e non in 45. Continuiamo così, tutti avanti per vincere