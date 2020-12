Roma-Cagliari, KARSDORP: «Contava solo reagire»

Queste le dichiarazioni di Rick Karsdorp, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Cagliari.

KARSDORP A DAZN

Serviva una reazione importante ed è arrivata, stavolta per 90 minuti.

Con l'Atalanta abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi è andata male nel secondo. L'importante era reagire e lo abbiamo fatto bene, anche se si può sempre migliorare.

Sta migliorando e sta scalando le gerarchie di Fonseca

Si, è vero, è stato il mio quarto assist, ma contava vincere. E' sempre meglio avere fiducia così, è quello di cui avevo bisogno.

Chiudete il 2020 al terzo posto, cosa fare per alzare l'asticella?

Vincere sempre. E' facile da dire ma difficile a farsi. Contava la reazione di oggi, ora ci riposeremo e pronti a ripartire dopo Natale.

KARSDORP A ROMA TV

Partita importante per la Roma che si è ripresa dopo la sconfitta con l'Atalanta...

Sì c'è stata una buona reazione ed era importante soprattutto dopo il secondo tempo di Bergamo. Era importante vincere, non importa come. Possiamo ancora migliorare, abbiamo lottato l'uno per l'altro e siamo riusciti a prenderci i 3 punti

Assist fantastico

Sì, è quello che so fare, lo sprint è una mia qualità ma devo ringraziare Ibanez per il passaggio. Ho controllato bene e sono riuscito a dar palla ad Edin che ha segnato questo gol importantissimo

Ora la pausa, poi si riparte dalla Roma vista stasera?

Sì anche se oggi la squadra non ha giocato benissimo, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo concesso troppo. Ma la cosa positiva è stata la reazione dopo Bergamo. Non era facile e in ogni caso oggi la cosa più importante era vincere