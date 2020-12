Roma-Cagliari, Godin: "Il calcio non aspetta, oggi vogliamo fare bene" - Carta: "Nainggolan farebbe comodo a tante squadre"

Nel prepartita di Roma-Cagliari, 14a giornata di campionato, ha parlato ai microfoni dei cronisti il difensore del club sardo, Diego Godin. Le sue dichiarazioni:

GODIN A DAZN

"Penso che nella prima partita abbiamo giocato bene e creato, abbiamo avuto qualche problema in difesa, abbiamo preso tanti gol. Pian piano siamo migliorati, a calcio si gioca in attacco e in difesa. Bisogna ancora crescere e imparare. È una squadra giovane, ma il calcio non aspetta. Vogliamo fare una buona partita oggi e pensare al prossimo anno. Vogliamo continuare su questa strada".

Dopo Godin, anche il ds Pierluigi Carta è intervenuto ai microfoni di Dazn:

Si parla dello scambio Pavoletti-Nainggolan con l'Inter. Qual è la posizione del Cagliari?

"Ci siamo prefissati la data del 3 gennaio per fare un bilancio. Nainggolan è un giocatore importante, che farebbe comodo a tante squadre ed è legato a noi per una questione identitaria. Per far sì che l'operazione vada in porto servono tutte le parti".