Roma-Cagliari, BRUNO PERES: "Arrabbiati dopo Bergamo. Oggi concentrati, ogni partita è una finale"

Prima del fischio d'inizio tra Roma e Cagliari, 14a giornata di campionato che chiude il 2020 dei giallorossi, ha parlato ai microfoni dei cronisti Bruno Peres. Le sue dichiarazioni:

BRUNO PERES A ROMA TV

I tifosi si aspettano una reazione dopo la sconfitta contro l'Atalanta.

"Abbiamo parlato tra di noi, è stata una sconfitta dura. Oggi abbiamo l'opportunità di cambiare tutto ciò che è successo domenica. Ci siamo preparati bene, speriamo di avere la mentalità e l'atteggiamento giusto".

Con l'Atalanta è stato un calo fisico o mentale?

"Tutti eravamo arrabbiati, non sappiamo perché sia successo. Eravamo incazzati per il modo in cui abbiamo perso, non può succedere. Abbiamo imparato tanto, oggi saremo più svegli e attenti all'atteggiamento in campo".

La Roma non riesce a fare il salto di qualità con le big.

"Stiamo facendo un buon campionato e anche una buona Europa League, siamo concentrati su entrambe. Sappiamo che ogni punto in campionato è importante. Ora con l'Europa League ferma possiamo mettere a fuoco il campionato. Ogni partita per noi è una finale, cerchiamo di vincere perché ogni punto è importante".

Sul Cagliari.

"Ha bravi giocatori, dobbiamo stare attenti e concentrati per non sbagliare. Sarà una partita difficile, ma ci siamo preparati bene. Vogliamo vincere e farlo bene".

BRUNO PERES A DAZN

"Dopo l'Atalanta non solo Fonseca era arrabbiato, ma tutti quanti lo eravamo negli spogliatoi. Ne abbiamo parlato, abbiamo cercato una spiegazione ma non l'abbiamo trovata. Sappiamo che la risposta più giusta è vincere questa partita".

Futuro? Vuoi più continuità?

"Sono contento, per me è stato un anno bellissimo. Decide il mister chi deve giocare, io devo farmi trovare pronto. Non penso al futuro, penso alla partita. Più avanti lo decidiamo e vediamo cosa possiamo fare".