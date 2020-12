CSKA Sofia-Roma, MILANESE: «Serata indimenticabile»

Queste le dichiarazioni di Tommaso Milanese, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il CSKA Sofia:

MILANESE A SKY SPORT

Serata indimenticabile, sono molto contento ma poteva andare meglio per il risultato. Sono contento e soddisfatto

Qual è la posizione dove pensi di rendere meglio?

Sono nato come trequartista, seconda punta ma dove mi mette il mister gioco. Cerco di dare il meglio ovunque mi schieri.

Come ti hanno preparato per questa partita?

Il mister mi ha ripetuto la frase delle scorse volte, cioè di giocare come so. Anche i compagni mi hanno detto di giocare tranquillo, che ho le qualità e di prendere pian piano in mano la partita.