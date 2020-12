CSKA Sofia-Roma, KUMBULLA: «Certi gol non si possono regalare, serve più concentrazione»

Queste le dichiarazioni di Marash Kumbulla, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il CSKA Sofia:

KUMBULLA A ROMA TV

Sicuramente abbiamo sbagliato tante uscite, forse abbiamo peccato un po' di concentrazione forse perchè eravamo già passati come primi. Bisogna migliorare in questo aspetto perché non si possono regalare certi gol ma andiamo avanti e guardiamo alla prossima. Noi cercheremo di vincere contro ogni squadra. Il nostro obiettivo è di andare avanti il più possibile anche se è difficile. Vogliamo andare fino in fondo. Ora sto molto meglio. Ho giocato contro il Sassuolo, oggi altri 45' e sto molto meglio penso già di essere quasi del tutto in forma