Bologna-Roma, SPINAZZOLA: «Da gennaio sono cambiato. Per il campionato sarà lunga e dura, non molliamo»

Queste le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Bologna:

SPINAZZOLA A SKY SPORT

Fonseca aveva detto ieri che voleva la partita perfetta...

E' stato il primo tempo perfetto, nel secondo tempo abbiamo abbassato i giri a abbiamo avuto più difficoltà, loro hanno cambiato modulo e abbiamo mollato mentalmente, cosa che non volevamo.

E' il tuo miglior inizio di stagione di sempre?

Penso di sì, con l'Atalanta avevo ingranato a novembre. Spero di continuare così, mancano ancora 7 mesi.

Hai risposto sul campo dopo il caso di mercato di gennaio...

Da gennaio, anche in alcune interviste, ho ringraziato il mancato acquisto perché mi ha dato una carica interiore, a livello psicologico e anche fisico. Ho cambiato molti aspetti. Ho cambiato i denti, faccio più esercizi tutti i giorni, anche domani non scarico ma faccio di nuovo rinforzo muscolare, più allungamenti. Ho cambiato 3-4 elementi importanti, gioco e al 90' posso ancora andare. Mi trovo bene e spero di continuare sempre.

Siete consapevoli di non avere qualità inferiore a nessuno?

Sì, siamo consapevoli che siamo una grande squadra, ci conosciamo meglio dall'anno scorso. Abbiamo un modulo per cui chiunque entra gioca all'altezza dei titolari. Sarà una sfida lunga e dura, non molliamo e cerchiamo di fare queste tre partite per prendere più punti possibili così a Natale siamo tutti in coda.

SPINAZZOLA A ROMA TV

Complimenti per la partita.

Speriamo di continuare così

Stai molto bene

Sì, io mi sento bene e la squadra sta bene. Ottimo primo tempo in cui abbiamo chiuso la partita. Sappiamo cosa dobbiamo fare nelle prossime 3 che per noi saranno fondamentali per arrivare a Natale con una classifica corta

Squadra più forte mentalmente

Sì, noi sapevamo dentro di noi che l'episodio di Napoli sarebbe stato un caso isolato. Poi siamo stati bravi e forti a non farci abbattere, e questo è un aspetto molto importante che dobbiamo portare con noi

Ti riesce quasi tutto. A cosa è dovuto tutto questo?

Ho sempre creduto in me stesso. Lo facevo anche l'anno scorso ma giocavo in un ruolo che non mi faceva esprimere al meglio. Poi sto bene fisicamente. Ho una gamba che mi permette di andare in progressione per 100 metri. Se mi si toglie la gamba divento un giocatore mediocre. Peccato che mi abbiano annullato un gol ma posso migliorare per segnare di più

Sei il giocatore della Roma che guadagna più campo di tutti e permetti ai tuoi compagni di trovare la posizione giusta per attaccare l'area...

Sì penso sia importante. Se ho molto campo è più facile per me buttarmi la palla in avanti e far salire la squadra. L'ho sempre fatto. A Bergamo ho fatto 0 gol ma avevo lo stesso compito. Devo continuare così