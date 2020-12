Bologna-Roma, FIENGA: "Serve più rispetto per questo gruppo, non accetto critiche sul piano umano"

Nel prepartita di Bologna-Roma, in programma alle 15.00 al Dall'Ara, ha parlato ai microfoni dei cronisti il CEO giallorosso, Guido Fienga. Le sue dichiarazioni:

FIENGA A SKY SPORT

"Siamo fermamente convinti delle qualità morali ed etiche di questo gruppo. Abbiamo dei ragazzi forti, dei campioni e dei giovani che stanno cercando di diventare campioni. Siamo consapevoli di aver sbagliato la partita contro il Napoli e di essere stati sfortunati col Sassuolo, dove nessuno cerca scuse. Non possiamo appellarci ad episodi se non vinciamo. Ma ci piacerebbe avere più rispetto per questo gruppo, quantomeno per preservarlo da attacchi di cattiveria gratuita. Lascio qualsiasi critica sulla performance calcistica, ma sul piano umano e sul comportamento il gruppo non merita critiche".