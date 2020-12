Bologna-Roma, Bigon: "Rossi? Se ne va un pezzo di noi" - De Silvestri: "Esempio per tutti"

Prima del fischio d'inizio di Bologna-Roma, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il direttore sportivo del club rossoblù, Riccardo Bigon. Le sue dichiarazioni:

BIGON A SKY SPORT

"Paolo Rossi? E' un ricordo che accomuna tutti, c'è unione di tutti gli appassionati di calcio e non solo. Ricordo molto bene i Mondiali del 1982, rimane la gioia provata in un'estate magica che non ci lascerà mai. Se ne va un pezzo della nostra giovinezza, di un Paese che iniziava a cambiare dopo i duri anni Settanta. Se ne va un calciatore, un uomo e un pezzo di noi. C'è grande tristezza".

Anche Lorenzo De Silvestri ha parlato di Paolo Rossi: "E' un esempio per tutti. Ho un ricordo piacevole, un abbraccio alla famiglia".