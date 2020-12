Bologna-Roma, Bigon: "L’atteggiamento di oggi va sicuramente rivisto, noi non possiamo essere questi"

La Roma dilaga contro il Bologna e porta a casa i tre punti con un netto 5-1. Al termine della gara il direttore sportivo rossoblù, Riccardo Bigon, ha così commentato la sconfitta ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

BIGON A SKY SPORT

"Oggi abbiamo approcciato male, non abbiamo messo la giusta aggressività, noi non possiamo essere questi. L’atteggiamento di oggi va sicuramente rivisto e lo faremo già a partire da domani, fortunatamente si gioca mercoledì e abbiamo un’occasione per dimostrare che non siamo questi. Non sono preoccupato per le prossime partite ma per le defezioni, abbiamo una decina di indisponibili e questo sarebbe una difficoltà per ogni squadra. Dobbiamo capire gli errori di oggi, stringerci fra noi, non vogliamo che ricapiti più anche per i nostri tifosi e per chi ci ha guardato".