Atalanta-Roma, Zapata: «Oggi grandissima partita, non era facile ribaltarla»

A seguito della vittoria dell'Atalanta sulla Roma al Gewiss Stadium - 4-1 in rimonta dei bergamaschi - ha rilasciato le consuete dichiarazioni del post partita Duvan Zapata, autore del gol che ha dato il via al successo della squadra di casa. Queste le sue parole:

ZAPATA A SKY SPORT

4 gol in 25 minuti, è tornata l’Atalanta…

Non siamo mai andati via. Abbiamo avuto magari periodi di sfortuna, che la palla entrava poco, ma oggi abbiamo fatto una grandissima partita. Non era facile ribaltarla, siamo stati tutti bravi.

Sei anche tornato al gol

Vivo per questo, a volte non è la cosa più importante perché è importante che la squadra giochi bene, sono contento e dobbiamo continuare così

Ilicic quanto è importante?

Ci ha aiutato ad attaccare meglio, siamo contenti per lui

L’assenza di Gomez?

Sta con noi ed è il nostro capitano, speriamo di ritrovarlo in campo