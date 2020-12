Atalanta-Roma, Pessina: "Stiamo bene. E' presto per parlare della classifica"

A pochi minuti da Atalanta-Roma, 13a giornata di campionato in scena alle 18.00 al Gewiss Stadium, ha parlato ai cronisti il nerazzurro Matteo Pessina. Le sue dichiarazioni:

PESSINA A SKY SPORT

"A noi va sempre un po' così. Abbiamo trovato la quadratura giusta, stiamo bene con le gambe e stiamo cercando di imporre il nostro gioco".

C'è il pericolo questa sera che la Roma possa scappare in classifica?

"No, è presto per parlare di certe cose. Il campionato è iniziato da poco, anche se siamo a dicembre mancano tante partite. Proveremo a vincere questa sera, affrontando la Roma come affrontiamo tutte le altre".